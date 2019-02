Unbekannte haben in der Nacht zum Montag im Westerwald auf dem Gelände einer Tankstelle einen Geldautomaten gesprengt. Es ist bereits die vierte Sprengung in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr.

Dauer 00:18 min Geldautomat in Selters gesprengt In der Nacht zum Montag wurde im Westerwaldkreis ein Geldautomat gesprengt.

Die Polizei in Montabaur wurde gegen drei Uhr über die Sprengung informiert. Weitere Details gibt es bislang nicht. Auch die Höhe der Beute ist noch unklar. Nach dem oder den Tätern wird gefahndet. Unter anderem war eine Fliegerstaffel mit einem Hubschrauber aus Hessen im Einsatz.

Es ist bereits die vierte Sprengung eines Geldautomaten in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Am Dienstag vergangener Woche war ein Automat in einem Foyer eines Mainzer Supermarkts gespengt worden. Auch in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) und Freckenfeld (Kreis Germersheim) gab es laut Polizei im Januar Automatensprengungen.

26 Sprengungen 2018 in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2018 zählte die Kriminalpolizei in Rheinland-Pfalz 26 Sprengungen. Der letzte Fall 2018 ereignete sich in einer Bank in Lachen-Speyerdorf (Neustadt an der Weinstraße). Bei insgesamt neun dieser Taten handelte es sich um Versuche. Im Vorjahr 2017 registrierte die Polizei insgesamt 23 Fälle.

Die Taten werden laut Polizei hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen, wobei auch schon Nachahmungstäter festgestellt werden konnten.