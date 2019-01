Die Wahl eines neuen Abtes im Eifelkloster Maria Laach gestaltet sich nach Angaben der Katholischen Nachrichtenagentur KNA schwierig. Der vorübergehende Leiter der Benediktinerabtei stellt sich der Wahl nicht mehr.

Demnach hat Pater Andreas Werner angekündigt, bei der bevorstehenden Wahl im Mai 2019 nicht mehr zu kandidieren. Wie der 67-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur weiter mitteilte, liege der Grund dafür, dass er nicht mehr antrete, an seinem Alter und den vielen Aufgaben, die in den nächsten Jahren zu bewältigen seien. So sollte etwa das Seehotel saniert und erweitert werden, auch in die Gaststätte müsste investiert werden.

Jahrelange Spannungen im Kloster

Pater Werner bestätigte, dass es in der Laacher Gemeinschaft seit Jahren Spannungen gebe. Dass er aus dem westfälischen Gerleve in die Eifel beordert worden sei, signalisiere schon eine Krisensituation. Dem Kloster gehören derzeit 35 Benediktiner an. Die 12 mittelständischen Betriebe, darunter ein Klosterverlag, eine Gärtnerei oder die Kunstschmiede beschäftigen rund 250 Mitarbeiter.