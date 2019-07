per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 44-jährigen Landwirt aus dem Kreis Mayen-Koblenz wegen des Verdachts der Tierquälerei. Er soll ein Reh und sein Kitz überfahren und zurückgelassen haben.

Der örtliche Jagdpächter aus der Verbandsgemeinde Vordereifel wirft dem Landwirt vor, im vergangenen Jahr mit seinem Mäher ein Reh überfahren zu haben. Das Tier soll zu dem Zeitpunkt in dem Feld gelegen und ein Rehkitz zur Welt gebracht haben.

Bauer habe sich nicht um verletzte Tiere gekümmert

Der Landwirt habe das schwerverletzte Muttertier und das Kitz in den angrenzenden Wald geworfen und sie dort einfach zurückgelassen. Die Tiere seien so qualvoll verendet, sagte der Anwalt des Jagdpächters. Erst am nächsten Tag habe der Landwirt den Jäger informiert.

Ein weiterer Vorwurf: Im Vorfeld habe der Bauer das Angebot des Jägers nicht angenommen, das Feld vor dem Mähen durchsuchen zu lassen. Auch eine kleine Flugdrohne wollte der Bauer angeblich aus Zeitmangel nicht einsetzen, sagte der Anwalt.

Landwirt mäht offenbar ohne Kontrolle weiter

Nachdem der Bauer in diesem Jahr offenbar wieder ohne vorherige Kontrolle Felder gemäht hatte, zeigte ihn der Jäger an. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz wird die Polizei den Landwirt jetzt vernehmen.