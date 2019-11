Die schnelle Schließung der Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel ist offenbar vom Tisch. Darauf haben sich die Bürgermeister beider Gemeinden, der Verbandsbürgermeister und der Betreiber Marienhaus GmbH geeinigt.

Demnach sicherte die Marienhaus GmbH zu, die beiden Kliniken nun doch bis mindestens Ende 2020 weiter zu betreiben. Ursprünglich war eine endgültige Schließung schon im März vorgesehen.

Rund 350 Arbeitsplätze waren bedroht

Die Bürgermeister zeigten sich erleichtert von dem Ergebnis. So hätten sie mehr Zeit, nach einem anderen Betreiber zu suchen und beide Klinik-Standorte doch noch zu retten. Insgesamt arbeiten in den Loreley-Kliniken rund 350 Beschäftigte.

Die Schließung hätte für die Menschen weite Wege bedeutet. Die nächsten Krankenhäuser liegen unter anderem in Boppard, Bingen und Simmern. Der Betreiber hatte die Bundespolitik für die androhende Schließung verantwortlich gemacht.

Demonstrationen gegen Schließung

Die angekündigte Schließung hatte für viel Widerstand gesorgt. Kurz nach der Bekanntgabe hatten mehr als 1.000 Menschen dagegen demonstriert. Auch am vergangenen Sonntag waren mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen.

Die Situation der Krankenhäuser im Rhein-Lahn-Kreis ist kritisch. Am Dienstag hatten auch die Katholischen Kliniken Lahn GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Es geht um ein Krankenhaus in Bad Ems und in Nassau.