Der Stadtrat in Sankt Goar beschäftigt sich am Donnerstagabend erneut mit dem Streit um die Burg Rheinfels. Es geht darum, ob die Stadt einem Vergleich mit dem Prinzen von Hohenzollern über die Eigentumsverhältnisse und die zukünftige Nutzung der Burg zustimmt. Der Vergleich sieht vor, die Burg Rheinfels im Eigentum der Stadt Sankt Goar zu lassen, gleichzeitig aber Teile des Eintrittsgeldes einer gemeinnützigen Stiftung des Hauses Hohenzollern zu geben. Der Bürgermeister und die SPD-Mehrheitsfraktion werben für diesen Vorschlag. Aus unterschiedlichen Gründen musste eine Entscheidung im Stadtrat aber mehrmals verschoben werden. Vor allem die CDU ist skeptisch und überlegt, ob sie einem Vergleich überhaupt zustimmen oder doch lieber den Rechtsweg beschreiten will. In erster Instanz hatte das Landgericht Koblenz die Klage der Hohenzollern zurückgewiesen, die die Burgruine zurückhaben wollten.