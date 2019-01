In Koblenz ist am Mittag die Schenkendorf-Grundschule in der Vorstadt wegen eines Amokalarms geräumt worden. Laut Polizei sind alle Kinder in Sicherheit.

Nach aktuellen Angaben hält die Polizei einen Fehlalarm für wahrscheinlich. Eine Amokdrohung wie zunächst befürchtet, gab es nicht. Die etwa 300 Schüler seien mittlerweile von ihren Eltern abgeholt worden. SEK und Polizei fanden keine Hinweise Die Polizei wurde nach eigenen Angaben kurz vor 12 Uhr aus der Schule heraus alarmiert. SEK und Polizei durchsuchten daraufhin das Schulgebäude, fanden aber keine Hinweise. Was den Alarm ausgelöst hat, muss noch geprüft werden. Möglicherweise war es ein technischer Defekt.