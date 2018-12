per Mail teilen

Auch im Norden des Landes dürfen die Händler ab heute Raketen und Böller für das Silvesterfeuerwerk verkaufen. Eine der Anlaufstellen ist immer wieder die Feuerwerksfabrik Weco in Eitorf an der Sieg.

Viele Feuerwerkfans fieberten schon die ganze Nacht dem Werksverkauf in Eitorf entgegen. Nach Angaben eines Weco-Firmensprechers warteten dort über Stunden rund 2.000 Menschen in der nächtlichen Kälte, bis schließlich der Böller- und Raketenverkauf losging. Die ersten seien bereits am Donnerstagmorgen dafür angereist.

In der Nacht hingen über dem Werk in Eitorf dicke Rauchschwaden - nicht wegen der Produktion, sondern weil die wartenden Kunden sich mit Grills, Feuerstellen und Kaffee und Glühwarm versucht warm zu halten.

Silvester wird bei vielen alles andere als still und leise gefeiert. picture-alliance / dpa Christophe Gateau

Der Trend, Silvester mit einem Feuerwerk zu feiern ist ungebrochen - besonders Batterie-

und Verbundfeuerwerke sind gefragt. Inzwischen macht die Branche schon gut die Hälfte ihres Umsatzes mit Pyrotechnik, die nur einmal angezündet, zum Teil eine Minute und länger Effekte in den Himmel schießt.