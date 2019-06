Am Wochenende wird die Eifel zum Mekka aller Rock- und Festivalfans: Es ist "Rock am Ring"-Zeit - und die Festival-Macher lassen sich mal wieder nicht lumpen.

Von heute an rollt die Karawane der Festivalbesucher nach Adenau. Die Campingplätze sind ab 12 Uhr geöffnet. Um die 80.000 Musikfans werden auch bei der 2019er Auflage der Riesen-Musikparty erwartet. Wartezeiten und das übliche Anreise-Chaos sind also programmiert. Und laut Veranstalter, der Marek Lieberberg Konzeragentur, kommen weitere 70.000 zum zeitgleich in Nürnberg stattfindenden Schwester-Festival Rock im Park.

"Rock am Ring"-Tickets noch nicht ausverkauft

Die Drei-Tages-Tickets für einen Besuch bei Rock am Ring sind noch nicht ganz ausverkauft - das könnte daran liegen, dass eines mit 189 Euro zu Buche schlägt. Doch dafür bekommen Musikfans auch echte Hochkaräter geboten: Am Freitagabend stehen die Smashing Pumpkins und Tool als Headliner auf der Bühne. Letztere eine Band aus den USA, die trotz oder gerade wegen ihres komplexen Sounds und ihrer mystischen Aura Kultstatus genießt und die nur sehr selten auf europäischen Bühnen zu sehen ist.

Am Samstagabend steht die Band auf der Bühne, die sich wahrscheinlich fast alle Festivalbesucher anschauen werden: Die Ärzte. Die Berliner Kombo um Bela B., Farin Urlaub und Rod Gonzales gibt sich als Headliner die Ehre. Außerdem nimmt die Trash-Metal-Legende Slayer Abschied von der Eifel. Die US-Amerikaner befinden sich auf Abschiedstournee und hängen Gitarre und Double-Bass-Drum an den Nagel.

Die Band "Die Ärzte" aus Berlin - aus Berlin! Nela König

Eine kleine Horrorshow zum Abschluss

Auch der Abschluss am Sonntag fällt derbe aus: Da stehen Slipknot auf der Bühne. Eine US-amerikanische Metalband, die immer komplett in Horror-Kostümierung auftritt und dank zweier Schlagzeuger mit ordentlich Wucht daherkommt. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, nur eine Auswahl der über 70 Bands und Acts aller Stilrichtungen, die am Wochenende am Ring sein werden. Auch Hiphopper gehören ja längst zum festen Repertoire. In diesem Jahr sind es unter anderem Marteria und Casper, die ihr gemeinsames Album präsentieren.

Wer gerade nicht vor einer Bühne steht oder auf dem Campingplatz versumpft ist, kann sich an einem der rund 40 Getränkestände versorgen. An weiteren 50 wird Essen angeboten. Und dann sind da noch die unzähligen Merchandise-Buden, an denen sich der geneigte Festivalgänger mit Shirts und anderen Devotionalien eindecken kann.

Infos per App - auch übers Wetter

Für alle Infos rund um das Event hat der Veranstalter eine App aufgelegt. Über die erfahren die Festivalbesucher beispielsweise, wenn’s arg gewittern sollte - oder wenn sich etwas am Ablaufplan des Festivals ändert. Apropos Gewitter: Das Wetter spielt selten mit, wenn die größte Party des Jahres in der Eifel steigt - und auch diesmal sieht es nicht nach Sommer, Sonne, Sonnenschein aus. Aber Regen und Matsch gehören ja schließlich irgendwie auch dazu.