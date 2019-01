Die Polizei in Neuwied sucht weiter nach einem flüchtigen Einbrecher, der mit einem Komplizen und dessen Ehefrau einen Supermarkt in Rheinbreitbach überfallen hat. Noch am Tattag, Donnerstagabend vor einer Woche, konnte die Polizei das Ehepaar festnehmen. In dem Fluchtauto stapelten sich alkoholische Getränke im Wert von mehr als 2.000 Euro, dazu Lebensmittel, Bettwäsche und Süßigkeiten. Das Trio hatte vermutlich schon vorher in anderen Märkten Waren gestohlen.