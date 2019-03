In Remagen (Kreis Ahrweiler) hat die Polizei am frühen Freitagmorgen einen Autofahrer aus dem Rhein gerettet. Er war mit seinem Auto in den Fluss gestürzt.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen zwei Uhr auf der Fährgasse unterwegs, die direkt zum Ufer führt. Er durchbrach das Brückengeländer und landete mit seinem Auto im Wasser. Passanten alarmierten den Notruf. Als der Streifenwagen ankam, trieb das Auto schon etwa 150 Meter weiter rheinabwärts und etwa 15 Meter vom Ufer entfernt in mannshohem Wasser, berichtet die Polizei. Nur das Dach des Wagens sei gerade noch zur erkennen gewesen. Polizisten sprangen in den Rhein Die Beamten sprangen ins Wasser, um den Fahrer zu retten. Halb gehend, halb schwimmend gelangten die Polizisten zu dem Auto. Mit einem Nothammer sei es ihnen gelungen, eine Seitenscheibe des Wagens einzuschlagen, so die Polizei. In dem Auto befand sich ein 25-jähriger Mann aus der Region. Er wurde ans Ufer gebracht und kam unterkühlt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch drei Polizisten erlitten Schnittwunden und Prellungen. Das Autowrack wurde noch in der Nacht aus dem Rhein geborgen. Pressestelle Polizei Remagen Ursache für Sturz in den Rhein noch unklar Warum der Mann mit seinem Auto in den Rhein fuhr, ist noch nicht bekannt. Die Polizei konnte ihn nach eigenen Angaben noch nicht dazu befragen. Sie geht aber von einem Unfall aus, denn bislang gebe es keine Hinweise, dass der Mann absichtlich in den Rhein fahren wollte. Der Wagen wurde noch in der Nacht geborgen.