Verschiedene Politiker haben eine Moscheesteuer analog zur Kirchensteuer vorgeschlagen. Damit könnten die muslimischen Gemeinden unabhängiger werden. Doch die Idee kommt nicht überall gut an.

Muslimische Gemeinden im Norden des Landes haben eine geteilte Meinung zur Einführung einer Moscheesteuer. Die Ditib-Gemeinde in Hachenburg hält eine Moscheesteuer grundsätzlich für sinnvoll. Damit könnte beispielsweise die Imam-Ausbildung in Deutschland finanziert werden und es gebe nicht mehr den Vorwurf, dass die Türkei die Imame ausbildet, um so die Gemeinde zu beeinflussen.

Die Ahmadyyia Gemeinden in Koblenz und Neuwied lehnen den Vorschlag einer Moscheesteuer ab. Die Gemeindemitglieder sollen wie bisher freiwillig einen bestimmten Prozentsatz ihres Nettoeinkommens spenden, sagte ein Sprecher auf SWR-Anfrage. Die Moscheen und die Imame würden ausschließlich von den Mitgliedern und nicht von Geldern aus dem Ausland finanziert. Das funktioniere sehr gut und solle beibehalten werden.