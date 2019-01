Vor dem Landgericht in Koblenz muss sich ab heute eine junge Frau verantworten. Sie soll ihr Baby in einer Reha-Klinik in Altenkirchen so schwer misshandelt haben, dass es starb.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die 22-Jährige wegen Totschlags angeklagt. Sie wirft der jungen Mutter vor, im August vergangenen Jahres massiv auf den Hinterkopf des Säuglings eingeschlagen zu haben. Der vier Monate alte Junge starb einem Gutachten zufolge an Schädelbrüchen. Patientin in Klinik für suchtkranke Frauen Die 22-Jährige lebte damals mit dem Baby in einer Reha-Klinik für suchtkranke Frauen in Altenkirchen. Nach Angaben der Klinikleitung haben die Patientinnen, die dorthin kommen, bereits einen Entzug hinter sich und sollen durch unterschiedliche Therapien wieder gestärkt werden. Eine spezielle Überwachung der Patientinnen gebe es nicht, weil es sich nicht um eine geschlossene Klinik handele.