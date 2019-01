per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz beginnt heute der Prozess gegen zwei Angeklagte, die das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr betrogen haben sollen.

Dem Bundesamt soll ein Schaden von 1,3 Millionen Euro entstanden sein. Die beiden Angeklagten arbeiteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einer Firma für Software-Betreuung im Allgäu. Der Mann war Geschäftsführer, die Frau eine Mitarbeiterin.

Zu viele Arbeitsstunden abgerechnet

Sie sollen bereits bei der Auftragsvergabe ihr Angebot an das Bundesamt in Koblenz geschönt haben, um den Zuschlag zu bekommen. In den Jahren 2009 bis 2013 sollen sie dann mehr Arbeitsstunden abgerechnet haben, als angefallen waren. Im Vertrauen auf die wahrheitsgemäßen Angaben der Firma zahlte das Bundesamt die Rechnungen. Der Betrug flog erst auf, als ein neuer Firmeneigentümer die Geschäfte übernahm.