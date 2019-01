Er soll sich in Syrien einer Vorgängerorganisation des sogenannten Islamischen Staates angeschlossen haben. Deshalb muss sich jetzt ein junger Mann vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten.

Der möglicherweise 22-jährige Angeschuldigte steht nach Angaben der Generalanwaltschaft Koblenz im Verdacht, sich im April 2013 in der Region Homs in Syrien der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat im Irak und Großsyrien (ISIG)" angeschlossen zu haben. Dabei handele es sich um eine Vorgängerorganisation des sogenannten IS.

Ausbildung an leichten Waffen und Schnellfeuergewehren

Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll er sich der Befehlsgewalt der Terrororganisation unterstellt und deren Ziele gefördert haben. Dazu soll er an einem Ausbildungslager teilgenommen haben, in dem er im Umgang mit leichten Waffen und Schnellfeuergewehren geschult wurde. Anschließend soll der Angeklagte in Syrien auf Seiten des ISIG gekämpft haben.

Der Angeklagte soll für die Terrormiliz ISIG gekämpft haben. (Symbolbild) SWR

Tatsächliche Identität des Mannes unklar

Die tatsächliche Identität des Angeklagten konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht geklärt werden. Sowohl in Bezug auf seinen Namen, als auch auf sein Geburtsdatum existierten widersprüchliche Angaben. Der junge Mann befinde sich mindestens seit Anfang Februar 2016 in Deutschland. Er selbst gibt an, über die Türkei und Griechenland nach Deutschland gekommen zu sein. Da der Angeklagte zumindest während eines Teils des Tatzeitraums noch Jugendlicher war, ist die Verhandlung nicht öffentlich.

Dritter Prozess vor dem Oberlandesgericht

Der Mann ist einer von drei Syrern, denen in unterschiedlichen Prozessen am Oberlandesgericht in Koblenz die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworden wird. Alle drei Angeklagte waren im April 2018 im Saarland festgenommen worden. Die Vorwürfe gegen sie hängen aber nicht direkt zusammen. Hinweise, dass die Männer in Europa Anschläge geplant hätten, gebe es nicht, so die Ermittler.