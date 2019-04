per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen einen Mann wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung begonnen. Der Angeklagte soll in einer Cochemer Gaststätte einen Brandsatz auf den Gastwirt geworfen haben.

Laut Staatsanwaltschaft tauchte der maskierte und betrunkene Täter am 27. Oktober abends in der Kneipe auf und warf einen Molotowcocktail gegen ein Gläserregal hinter der Theke. Dabei fing die Tapete Feuer. Laut Anklage wollte der Beschuldigte den Gastwirt umbringen. Der Verdächtige soll den Mann außerdem mit einem Schlagstock angegriffen und zwei weitere Brandsätze in der Gaststätte geworfen haben.

Der verletzte Gastwirt konnte flüchten. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter aus der Moselregion kurz darauf fest. Er kam in Untersuchungshaft. Den Hintergrund der Tat muss nun das Gericht klären.