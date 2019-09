An der A3 fehlen in Rheinland-Pfalz rund 400 Lkw-Parkplätze. Bei Heiligenroth will ein privater Investor einen neuen Autohof bauen - doch dafür muss ein Wald gerodet werden.

Rund 100.000 Fahrzeuge fahren in Rheinland-Pfalz täglich über die A3. Die Autobahn verbindet Köln mit dem Rhein-Main-Gebiet. Der Anteil des Schwerverkehrs liegt dabei zwischen 20 und 25 Prozent, so Stefan Schmitt vom Autobahnamt Montabaur: "Die A3 ist eine der am höchsten belasteten Autobahnen in Rheinland-Pfalz."

Spätestens alle 9 bis 10 Stunden muss ein Lkw-Fahrer anhalten und Pause machen. Dann beginnt die Suche nach einem Standplatz. Was ist, wenn an der Autobahn alle großen Parkbuchten belegt sind?

Über 400 Lkw-Stellplätze fehlten entlang der Strecke, sagte Schmitt im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz. "Wir haben eine hohe Parkplatznot, einen großen Parkplatzdruck aufgrund der Lenk- und Ruhezeiten, die einzuhalten sind." Dies wiederum führe zu gefährlichen Situationen, weil Fahrer aus der Not heraus an ungünstigen Stellen stünden. Es sei geplant, alle Rastanlagen und Parkplätze zu erweitern oder umzubauen. "Wir sind für jeden Parkplatz dankbar, der geschaffen wird."

Vorläufiger Erfolg für Naturschützer

Bei Heiligenroth (Westerwaldkreis) soll ein ganz neuer Autohof entstehen. Er wird nicht vom Bund geplant, sondern von einem privaten Investor. An der B255 in der Nähe der Autobahn soll eine Tankstelle und Rastanlage mit 24-Stunden-Betrieb entstehen. Auf der Fläche befindet sich im Moment ein rund fünf Hektar großes Waldstück, das für den Autohof gerodet werden muss.

Rund fünf Hektar Wald bei Heiligenroth sollen für den Autohof gerodet werden

Dagegen kämpfen eine Bürgerinitiative und Naturschutzverbände. Seit über fünf Jahren wehren sich die Umweltschützer gegen die Pläne. Zuletzt konnten sie im Februar einen Erfolg verbuchen, als durch das Verwaltungsgericht die vorläufige Rodung gestoppt wurde. Die Naturschutzinitiative sah in der Rodung einen Verstoß gegen das Landeswaldgesetz und legte Widerspruch ein. Jetzt fordern sie, dass der Investor seinen Plan aufgibt oder die Kreisverwaltung einen möglichen Bauantrag nicht genehmigt.

"Wir wollen diesen Wald retten vor Profitinteressen", sagte Harry Neumann von der Naturschutzinitiative am Rand einer Demo in Montabaur. Der Wald sei unter anderem Lebensraum der europäischen Wildkatze und wichtig für die biologische Vielfalt. Er sei außerdem Schutz vor Lärm und Lichtverschmutzung. "Diese Politik passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert", sagte Neumann. Er kritisiert außerdem, dass der Hof nicht direkt an der A3, sondern an der Bundesstraße liegen soll.

Investor und Kommunalpolitik wollen Projekt

Die Verbandsgemeindeverwaltung von Montabaur wollte auf Anfrage von Zur Sache Rheinland-Pfalz keine Stellungnahme zum Thema abgeben. Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan seien seit Herbst 2018 abgeschlossen. "Damit ist Baurecht geschaffen und die Arbeit unserer Behörde beendet", so eine Sprecherin. Der Investor könne jetzt einen Bauantrag stellen und eine Rodungsgenehmigung beantragen.

Heiligenroth gehört zur Verbandsgemeinde Montabaur und liegt direkt an der A3

Auch der Investor Bellersheim Tankstellen wollte sich auf Anfrage nicht umfassend äußern und verwies auf das laufende Verfahren. "Unsere Planungen korrespondieren mit dem Bebauungsplanverfahren, das von den kommunalen Gremien mit großer Mehrheit beschlossen wurde", so Thomas Bellersheim. "Autohöfe gehören zu den Infrastrukturinvestitionen, die nicht beliebt sind." Sie seien jedoch für die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten und somit auch für die Verkehrssicherheit unabdingbar.