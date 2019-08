Momentan hilft nur das Eltern-Taxi: Rund um die Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück fahren fast keine Busse mehr, auch keine Schulbusse. Das kostete die Eltern am Morgen viele Nerven.

Viele Eltern im Rhein-Hunsrück-Kreis sind genervt von der chaotischen Bussituation rund um die Verbandsgemeinde Kirchberg. Seit Donnerstagmorgen fahren dort kaum noch Busse. Von dem Chaos sind auch etwa 2.000 Schüler betroffen. Grund dafür ist die kurzfristige Insolvenz von zwei Busunternehmen. Sie hatten die europaweite Ausschreibung der Busstrecken für den neuen Fahrplan gewonnen, der seit Anfang August im Hunsrück in Kraft ist.

Genervte Berufspendler und Eltern, Kinder, die nicht in die Kita oder die Schule kommen: Rund um die Verbandsgemeinde Kirchberg fährt momentan fast kein Bus. Die Menschen sind sauer.

Auch in den sozialen Netzwerken machen sich Eltern Luft. Wie dieser Vater:

Auto an Auto vor dem Gymnasium in Simmern

Wegen der Probleme im Schülerverkehr hat Landrat Marlon Bröhr (CDU) die Eltern am Mittwoch in einer Krisensitzung darum gebeten, bis auf weiteres ihre Kinder selbst in die Schule oder den Kindergarten zu fahren. Viele Eltern müssen nun Fahrgemeinschaften bilden oder vor ihrer Arbeit früher aufstehen, um alles zeitlich regeln zu können. Vor dem Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern sorgte das am Donnerstagmorgen für ein kurzes Verkehrschaos.

Etwa 2.000 Kinder der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück können am Donnerstag nicht mit dem Bus zur Schule gebracht werden. Die Insolvenz zweier Busunternehmen hat zu der katastrophalen Situation geführt.

Krisen-Sitzung des Kreistages am Freitag

Die Kreisverwaltung arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, ein neues Busunternehmen zu finden, das die Busstrecken in der Verbandsgemeinde Kirchberg übernimmt. Am Freitag muss der Kreistag entscheiden, ob die Strecken in einem beschleunigten Verfahren neu ausgeschrieben werden. Aber auch dann kann es nach Angaben des Kreises noch bis zu sechs Wochen dauern, bis die Busse in der Verbandsgemeinde Kirchberg wieder planmäßig fahren.

