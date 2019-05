per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz wird ab diesem Donnerstag eine sehr alte Frage neu diskutiert: Wem gehört die Burg Rheinfels? Im Mittelalter haben sich Hessen, Kölner und Franzosen immer wieder um die Burg gestritten - meist mit heftigen Kämpfen. Später gehörte sie Kaiser Wilhelm II. Jetzt will sein Nachkomme die Burg im Gerichtssaal zurückerobern.

Der Chef des Hauses Hohenzollern fordert den einstigen Familienbesitz Burg Rheinfels zurück - seine Klage soll jetzt in Koblenz verhandelt werden. Der Prozess am Landgericht im Rechtsstreit zwischen Georg Friedrich Prinz von Preußen auf der einen Seite und dem Land Rheinland-Pfalz, der Stadt St. Goar und einem Hotelier auf der anderen Seite um die malerische Burgruine hoch über St. Goar am Rhein ist schon zweimal verschoben worden. Erst wegen Erkrankung des Vorsitzenden Richters und dann aus "gerichtsorganisatorischen Gründen".

Verlust der Burg "wäre für Stadt dramatisch"

Der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. hatte das Land Rheinland-Pfalz und auch das Burghotel verklagt. Im Anschluss hat er die Klage auf die Stadt St. Goar ausgeweitet. Das macht Stadtbürgermeister Horst Vogt (CDU) Sorgen. Er befürchtet, dass sich ein Verlust der Burg Rheinfels dramatisch auf die Stadt St. Goar auswirken könnte: Stadt, Land und Hotel hätten hier Millionen Euro in die Burg investiert: "Es hat den Anschein, dass das Haus Hohenzollern hier im Mittelrheintal auf Beutezug ist, um das zu ernten, was es nicht gesät hat."

Auch Thomas Bungert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, hält die Klage des Prinzen für "moralisch sehr bedenklich". Im SWR-Interview sagte Bungert: "Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass die Familie Hohenzollern nach 90 Jahren - wo die Burg damals in Schutt und Asche lag - jetzt plötzlich irgendwelche Ansprüche geltend machen will. Quasi sich ins gemachte Nest setzen will, nur um die finanziellen Möglichkeiten der jetzigen wunderschönen Burg abgreifen zu können."

Hotelier hat Pachtvertrag über mindestens 99 Jahre

Das Haus Hohenzollern besaß die Burg seit dem 19. Jahrhundert. 1924 wurde das Städtchen St. Goar Eigentümerin, mit der Auflage, das Gemäuer nicht zu verkaufen. 1998 schloss die Stadt mit Hotelier Gerd Ripp einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre mit der Option auf eine ebenso lange Verlängerung. Ripp hat nach eigenen Angaben ebenfalls mehrere Millionen Euro in die luxuriöse Hotelanlage in unmittelbarer Nähe der Burgruine gesteckt: "Ich bin seit 37 Jahren hier. Mit so etwas rechnet man ja nicht. Mein Lebenswerk wackelt jetzt schon ein wenig," sagte Ripp im SWR-Interview. Die Unsicherheit sei bei allen auf der Burg groß.

Ripp bedauert vor allem auch, dass der Prozessbeginn so lange auf sich warten ließ: "Für mich ist Stillstand nicht gut." Die Klageschrift des Prinzen von Hohenzollern sei bereits im Februar 2018 eingegangen. Zwar habe er von dem Kläger die Zusicherung, unabhängig vom Prozessausgang das luxuriöse Hotel weiter betreiben zu können: "Das habe ich aber nur mündlich, nicht schriftlich."

Prinz von Preußen glaubt an sogenannte Rückübertragung

Das Haus Hohenzollern wollte sich vor dem Prozessbeginn nicht äußern. Die Sachlage ist allerdings ungewöhnlich. Im Kern geht es um einen Grundbucheintrag aus dem Jahr 1924. Damals wurden das preußische Königshaus entmachtet und die Güter zerschlagen - unter anderem auch die Burg Rheinfels. Nun will sich der Prinz von Preußen als Erbe des Königshauses einige Besitztümer zurückholen.

Er argumentierte in seiner Klage, der Vertrag zwischen Stadt und Hotelbetreiber komme einem Verkauf gleich, der sei aber nicht erlaubt. Jetzt greift seiner Meinung nach eine sogenannte Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch. Diese kann in bestimmten Fällen eine Rückübertragung eines Grundstücks an einen Alteigentümer ermöglichen.

Die Urkunde ist der Vertrag zum Erwerb und der Unterhaltung der Ruine Rheinfels. Sie wurde am 20. Oktober 1924 von der sogenannten Krongutsverwaltung des Hauses Hohenzollern und Vetretern der Stadt St. Goar sowie des Landes unterschrieben. SWR

Rechtsstreit könnte jahrelang dauern

Das Mainzer Kulturministerium hatte 2018 betont: "Nach Einschätzung des Landes Rheinland-Pfalz wird die Klage keinen Erfolg haben." Bürgermeister Vogt sagte, er schließe nicht aus, dass sich die komplexe Auseinandersetzung mit dem Hohenzollern-Chef jahrelang hinziehen könne. Schon die Klageschrift umfasse rund 300 Seiten. Der Berliner Anwalt des Prinzen, Markus Hennig, wollte sich zunächst nicht zu der Klage äußern.