Sie kommen bei Tatortaufnahmen oder bei Großveranstaltungen zum Einsatz, auch die Spezialeinheiten profitieren von ihren Flügen. Über den Einsatz der 24 Drohnen der rheinland-pfälzischen Polizei informiert Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Winningen.







Dort ist die Hubschrauberstaffel der Polizei stationiert. Die Polizisten haben in Winningen in einer längeren Testphase den Einsatz von Drohnen geübt. Der Innenminister sieht im Einsatz von Drohnen keine Gefahr einer Rundum- Überwachung. Im Radioprogramm SWR Aktuell sagte Lewentz: "Wir spionieren ja keine einzelnen Bürger aus. Wir schauen uns aus der Luft sich möglicherweise aufbauende Situationen an und das ist ganz im Interesse von Menschen, die sicher zu einer Veranstaltung gehen wollen." Außerdem würden die Drohnen-Lenker als "Luftfahrzeugfernführer" sehr intensiv ausgebildet, sagte Lewentz, gerade auch in rechtlichen Fragen und was eben nicht gehe.

In Winningen informiert Innenminister Roger Lewentz (SPD) über die Drohnen im Polizeieinsatz. SWR

Drohnen bieten auch der Polizei neue Möglichkeiten

Neben der Sicherung von Großveranstaltungen wie dem Tag der deutschen Einheit, dem Rheinland-Pfalz-Tag oder auch Weihnachtsmärkten gebe es ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Unterstützung der Polizei, so Lewentz. Weitere Einsatzmöglichkeiten seien beispielsweise die dreidimensionale Dokumentation von Tatorten sowie die unterstützende Aufklärung bei Spezialkräfte-Einsätzen, bei denen die Drohnen "quasi um die Ecke schauend" mit dabei seien.

Zu Übungszwecken kommt bei der Polizeihubschrauberstaffel in Winningen eine andere Drohne zum Einsatz. SWR

Mit den 24 Drohnen, über die die Polizei in Rheinland-Pfalz verfügt, habe man eine gute Basis-Ausstattung, sagte Lewentz. Bei Bedarf würden künftig aber auch noch weitere beschafft.