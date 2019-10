per Mail teilen

Nach dem Tod eines Sechsjährigen im Freizeitbad Tauris laufen die Ermittlungen: Dort ist der Junge am Sonntag ertrunken. Das hat die Obduktion ergeben. Warum, ist noch unklar.

Nach dem Tod des Sechsjährigen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Nach ihren Angaben ist nach der Obduktion klar, dass der kleine Junge ertrunken ist. Wie es dazu kam, muss noch ermittelt werden.

Leblos am Beckenboden gefunden

Ein Badegast entdeckte nach Angaben der Ermittler den leblosen Sechsjährigen am Sonntagabend gegen 18:30 auf dem Boden eines der Schwimmbecken im Tauris in Mülheim-Kärlich. Er habe ihn sofort hochgeholt und an den Beckenrand gebracht. Tauris-Mitarbeiter konnten den Sechsjährigen zunächst wiederbeleben. Doch er starb später im Krankenhaus.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz gibt es keine Anhaltspunkte für eine äußere Gewalteinwirkung. Der Junge konnte offenbar schwimmen – bislang deute vieles auf einen tragischen Unfall hin, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Sie will nun Zeugen vernehmen.