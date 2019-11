Nur wenige Stunden, nachdem die Polizei eine Vermisstenmeldung veröffentlicht hat, gibt es traurige Gewissheit: Ein seit Mittwoch verschwundener 25-Jähriger aus Grafschaft ist tot.

Wie die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilte, wurde am Sonntag im Mühlheimer Hafen eine männliche Leiche im Rhein entdeckt, unweit der Diskothek, die der Vermisste besucht hatte. Nach Angaben der der Kölner Polizei handelt es sich bei dem Toten zweifelsfrei um den 25-Jährigen aus der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler. Die Todesursache sei noch unbekannt.

Vater meldet Sohn am Samstag als vermisst

Erst am Sonntagmittag hatte die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Vermisstenmeldung mit einem Foto des jungen Mannes herausgegeben. Sein Vater hatte ihn am Samstagabend bei der Polizei als vermisst gemeldet. Dabei gab er an, seinen Sohn seit dem 30. Oktober nicht mehr gesehen zu haben.

An diesem Tag habe sich der 25-Jährige auf den Weg zur Arbeit nach Köln gemacht. Die Nacht habe er dann in der Kölner Diskothek "Bootshaus" am Rhein verbracht, teilte die Polizei mit. Großangelegte Suchaktionen der Kölner Polizei am Donnerstag waren zunächst erfolglos geblieben.