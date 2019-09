In Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) hat am Abend ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück eine Erdgasleitung beschädigt und einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Aus dem Leck in der Leitung traten laut Feuerwehr erhebliche Mengen Gas aus. Verletzt wurde niemand. Etwa 16 Bewohner in der Nachbarschaft mussten vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab – auch der benachbarte Friedhof wurde abgeriegelt und Grableuchten vorsorglich gelöscht. Die Einsatzleitung entschied das Leck wegen der hohen Erdgaskonzentration nicht zu reparieren. Stattdessen baggerte der Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens Erdreich aus, um die Gasleitung abzuklemmen. Die Bewohner in Plaidt konnten gegen 22 Uhr zurück in ihre Häuser. Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.