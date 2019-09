Weil ein Bagger bei Bauarbeiten in Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) eine Gasleitung beschädigt hat, mussten mehrere Menschen ihre Wohnungen verlassen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, beschädigte der Bagger die Leitung am Freitagabend. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr waren 16 Menschen betroffen. Außerdem seien die angrenzende Straße sowie der benachbarte Friedhof abgeriegelt worden. Weil eine Reparatur der Feuerwehr zufolge als zu gefährlich eingestuft wurde, wurde ein Tiefbauunternehmen beauftragt, das die Gasleitung freilegte und abgeklemmte. Der Polizei zufolge konnten die Bewohner noch am Abend in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand.