Nach der absichtlichen Unfallfahrt eines Mannes mit einem Lkw in Limburg vor einer Woche schließen die Ermittler einen terroristischen Hintergrund aus.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen sagte, es handele sich, so wörtlich, um eine schwerwiegende Tat eines Einzeltäters, die jede Stadt treffen könne. Der mutmaßliche Täter habe keine Verbindungen zu terroristischen Organisationen gehabt. Das Motiv liege eher im persönlichen Bereich.

Abgesperrter Tatort nach Amokfahrt in Limburg SWR

Der 32-jährige Syrer hatte am späten Nachmittag des 7. Oktober an einer großen Kreuzung in Limburg mit einem gestohlenen Lastwagen mehrere Fahrzeuge gerammt. Acht Fahrzeuge wurden bei dem Zwischenfall ineinander geschoben. Neun Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch der Lkw-Fahrer. Mehrere Menschen waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Gestohlener Lkw

Unmittelbar vor der Tat soll der Mann bereits bei anderen Lastwagen vergeblich versucht haben, die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen. Er hatte den Lkw in unmittelbarer Nähe des Unfallorts entwendet.