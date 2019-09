Rheinland-Pfalz hat neben Hildegard von Bingen nun eine weitere Heilige: Katharina Kasper. Wie eine Heiligsprechung abläuft, erklären wir hier.

In der katholischen Kirche gelten Selige und Heilige als Vorbilder christlichen Lebens. Ihnen werden Wunder zugeschrieben, die sie durch ihre Fürsprache bewirkt haben sollen.

In der Regel wird ein offizieller Heiligsprechungsprozess von einem Bistum oder Orden angestoßen. Im Vatikan gibt es dazu eine eigene Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen.

Der Papst hatte ein Wunder anerkannt, das auf Fürsprache der Ordensgründerin Katharina Kasper passiert sein soll. Auf SWR-Nachfrage erklärte die Ordensgemeinschaft der Dernbacher Schwestern, dass es sich dabei um das Opfer eines Verkehrsunfalls in Indien im Jahr 2012 handelt. Ein für klinisch tot erklärter Mann sei nach einer Anrufung Kaspers im Gebet hin genesen. Voraussetzungen für Heiligsprechungen sind, dass der Person ein vorbildliches christliches Leben und ein Heilungswunder nachgewiesen werden.

Befürworter Tebartz-van Elst

In der Vergangenheit hatte der frühere Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst für eine Heiligsprechung von Kasper geworben. Er hatte sich mit seinem Anliegen bereits im Februar 2012 an den damaligen Papst Benedikt XVI. in einer Privataudienz gewandt, sagte er in einem Interview mit der "Rhein-Zeitung". Zu diesem Zeitpunkt fehlte allerdings noch ein Wunder, ohne das eine Heiligsprechung nicht möglich ist.

Katharina Kasper wird bei einem feierlichen Gottesdienst auf dem Petersplatz in Rom heiliggesprochen picture-alliance / dpa

Medizinisch nicht erklärbares Wunder

Hierzu werden Historiker, Theologen, Mediziner und - falls vorhanden - Zeitzeugen befragt. Der Prozess - zunächst für die Seligsprechung - kann üblicherweise frühestens fünf Jahre nach dem Tod des Kandidaten beginnen und läuft über zwei Instanzen: zunächst im Bistum des Kandidaten und anschließend im Vatikan. Zuletzt entscheidet der Papst.

Die Seligsprechung ist die Stufe vor der Heiligsprechung. Selige werden anders als Heilige nur regional verehrt.

Katharina Kasper aus Dernbach im Westerwald wurde bereits 1978 selig gesprochen. Gemeinsam mit vier anderen Frauen hatte Kasper 1845 einen häuslichen Pflegeverein für Arme und Kranke ins Leben gerufen, daraus entstand einige Jahre später die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi, auch Dernbacher Schwestern genannt. Kasper war Gründerin und erste Leiterin dieser Gemeinschaft.

Als Kasper 1898 starb, gehörten der Kongregation über 1.700 Mitglieder an, heute sind es noch 600 Schwestern in 87 Niederlassungen weltweit.

Noch zeitgemäß?

Neben der Westerwälderin Kasper wird Papst Franziskus am Sonntag sechs weitere Personen heiligsprechen. Dazu gehören einer seiner Vorgänger, Papst Paul VI., außerdem der lateinamerikanische Befreiungstheologe und Erzbischof Oscar Romero, der italienische Jugendliche Nunzio Sulprizio (1817 bis 1836), der Ordensgründer Francesco Spinelli (1853 bis 1913), der Priester Vincenzo Romano (1751 bis 1831) und die argentinische Ordensgründerin Nazaria Ignatia (1889 bis 1943).

Kritiker werfen der katholischen Kirche vor, dass Heiligsprechungen zu teuer, nicht mehr zeitgemäß und willkürlich seien. Laut katholischer Kirche hat allein Papst Johannes Paul II. in seiner Amtszeit von 1978 bis 2005 1.338 Selig- und 482 Heiligsprechungen vorgenommen.