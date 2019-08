Der Naturschützer und Künstler Stephan Horch will auf den Müll in unseren Flüssen aufmerksam machen. Deshalb hat er am Freitag in Koblenz eine neue Clean-River-Aktion gestartet, die ihn bis nach Berlin führen soll.

Stephan Horch wohnt in Winningen und damit an der Mosel. Das Problem der Umweltverschmutzung erlebt er so täglich hautnah, wenn er mit seinem Kajak aufs Wasser geht. Er fing an, Müll zu sammeln, der ins Wasser und ans Flussufer geworfen wurde. Den gesammelten Müll arrangiert der Winninger in seinem Fotostudio zu Kunstwerken, die er schließlich fotografiert - Kunst aus Müll.

Daraus wurde das "Clean River Project", an dem sich in der Vergangenheit schon viele Menschen beteiligt haben. Nun ist es wieder soweit, am Freitag war eine große Aufräumaktion auf dem Rhein in Koblenz. Dazu hatten sich rund 70 Helfer angekündigt.

Start in Koblenz - Schluss in Berlin

Ab diesem Wochenende wird der Umweltschützer insgesamt 30 Tage für die große Aktion mit seinem Kajak unterwegs sein. Zu Beginn am Samstag begleiten ihn fünf Paddler und es sollen entlang der 750 Kilometer langen Strecke immer mehr werden. Auf der Tour will Stephan Horch Müll aus den Flüssen sammeln und bei Zwischenstopps in Köln, Düsseldorf oder Hannover auf das Problem aufmerksam machen - unter anderem indem er Kunstwerke aus gesammeltem Müll ausstellt.

Dabei hofft er auch, dass sich ihm noch weitere Gleichgesinnte anschließen und ihn beim Müll sammeln unterstützen. Am Ende der Tour in Berlin sollen den 45-Jährigen aus Winningen etwa 100 andere Paddler begleiten.

30.000 Liter Müll sammelt Horch mit seinen Mitstreiten jedes Jahr in unseren Flüssen.