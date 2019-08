Therapie unter Bäumen: In Lahnstein könnte das in Zukunft möglich sein. Dort soll ein offizieller Heil-und Kurwald ausgewiesen werden. Es wäre erst der zweite in ganz Deutschland.

In dem alten Buchenwald auf der Lahnhöhe sollen in Zukunft kranke Menschen behandelt werden können. Der Wald soll dabei auf die Patienten beruhigend und heilsam wirken. Das Ganze medizinisch fundiert und ohne Esoterik - das ist den Machern ganz wichtig, zu betonen.

Damit er ein offizieller Heilwald werden kann, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu gehören unter anderem Ruhe, gute Luft, ein unebenes Gelände und die passenden Baumarten. Auf der Lahnsteiner Höhe ist es ein Mischwald, etwa 30 Fußballfelder groß.

Kneipp-Becken und Ruhepavillon

In dieser Umgebung sollen dann die Therapieplätze entstehen: Beispielweise Geräte aus Holz, an denen trainiert werden kann, ein Kneipp-Becken oder ein Ruhepavillon. Außerdem sollen spezielle Pfade angelegt werden, auf denen Patienten mit Rücken-oder Knieproblemen laufen können. In dem künftigen Heilwald sollen aber auch psychische oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt werden.

Vorbild auf der Insel Usedom

Einen solchen anerkannten Heilwald gibt es bislang erst einmal in Deutschland: Auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kommt das Konzept nach Angaben der Verantwortlichen sehr gut an. Die Patienten kommen aus ganz Europa. Das erhofft sich Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Zukunft auch für Lahnstein.

Landeswaldgesetz soll geändert werden

Damit der Stadtwald in Lahnstein aber wirklich zu einem offiziellen Heilwald ernannt werden kann, muss als erstes das Landeswaldgesetz geändert werden. Zurzeit würden ein medizinisches und ein Forstgutachten erstellt. Dann könne der Wald in den nächsten Monaten eingerichtet werden, so eine Sprecherin der Stadt.

Der Wald sei dann für alle zugänglich und nutzbar: Für Kliniken und Physiotherapiepraxen und ihre Patienten, aber auch für alle anderen Menschen, die sich im Heilwald aufhalten wollen.