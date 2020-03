Eine schockierende Erfahrung in Kenia prägte Lea Ackermann in jungen Jahren. Das Leid der Frauen in Afrika brachte sie 1985 dazu, den Verein "Solwodi" zu gründen, der unter anderem Opfern von Zwangsprostitution hilft. Mittlerweile gibt es bundesweit Beratungsstellen. Nun geht die 83-Jährige in den Ruhestand und übergibt ihr Lebenswerk - ein Porträt.

Das Büro von Schwester Lea Ackermann ist ein Sammelsurium von Auszeichnungen, Fotos mit Prominenten und Mitbringseln aus aller Welt. Abenteuerlustig und fromm wollte die gebürtige Saarländerin immer sein und das ist ihr offenbar gelungen. Sie sei nie angetreten, die ganze Welt zu verändern, sagt Ackermann. Das sei eine Illusion, das wisse sie. "In dem Bereich, in dem ich arbeite, kann ich aber ein bisschen was verändern."

Schockierende Erfahrung in Kenia

Lea Ackermann lernte zunächst Bankkauffrau. Nach der Lehre schlug sie dann aber einen anderen Weg ein, wurde Missionsschwester, ging nach Kenia und war schockiert von der Prostitution und dem Sextourismus, den sie dort sah. Nie zuvor hatte sie so hautnah miterlebt, dass sich Frauen derart erniedrigen. "Das hat mich richtig wütend gemacht", sagt Ackermann. Auch die Frauen, die sie damals traf, seien wütend gewesen: "Die Frauen haben gesagt: Meinen Sie, es macht Spaß mit jedem Trottel abzuziehen, sich Krankheiten zu holen, mal Geld zu haben, mal keins."

In einem Café in Kenia, in dem sich Sextouristen und Frauen trafen, fiel ihr eine junge Mutter auf. Ackermann sprach sie auf ihr Alter an. Darauf entgegnete ihr die Frau, sie sei schon 17 und habe für ihren dreijährigen Sohn zu sorgen. "Aber die dahinten, die ist erst 14 und die hat gerade ein Kind zur Welt gebracht und im Plumpsklo ertränkt," erzählt Ackermann.

Ihr Glauben und die Rechte der Frauen standen bei Lea Ackermann stets im Mittelpunkt. SWR SOLWODI - Elisabeth Schomaker/KNA

Ackermann gründet Solwodi

Das Leid der Frauen ließ Schwester Lea Ackermann ihr Leben lang nicht los, sagt sie. 1985 gründete sie deshalb die Frauenhilfsorganisation "Solwodi", eine Abkürzung für "Solidarity with Women in Distress", also Solidarität mit Frauen in Not. Inzwischen gibt es 19 Beratungsstellen in Deutschland und sieben Schutzwohnungen, nicht nur für Frauen, sondern auch für sexuell missbrauchte Kinder. Die zentrale Beratungsstelle ist in Boppard. 2012 erhält Ackermann für ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz.

Der Glaube habe ihr Kraft gegeben, sagt die große schlanke Ordensfrau mit den kurzen grauen Haaren. Schleier und Ordenstracht trägt sie schon lange nicht mehr. Die 83-Jährige ist eine Kämpferin, mit viel Humor und ohne Verbitterung. "Ich freue mich über jede Frau, die es geschafft hat. Wenn man da helfen kann, dass die was aus ihrem Leben machen können, auf eigenen Füßen stehen, das finde ich immer das Wichtigste."

Schwester Lea Ackermann blickt dankbar auf ihr Leben zurück. Lange hat sie jemanden gesucht, der ihr Lebenswerk fortführen wird. Jetzt hat sie eine Nachfolgerin gefunden.