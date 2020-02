Nach UN-Schätzungen hat weltweit jede dritte Frau Gewalt im Leben erfahren - durch Vergewaltigung oder Körperverletzung. Die weltweite Kampagne "One Billion Rising" ("Eine Milliarde erhebt sich") fordert ein Ende dieser Gewalt - auf ungewöhnliche Art und Weise.

Tanzaktion gegen Gewalt an Frauen Der 14. Februar ist vor allem bekannt als Valentinstag, hat aber noch eine andere Bedeutung: Er ist auch weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Seit 2012 werden am 14. Februar Menschen dazu aufgerufen, mit Tanz-Demos ein Zeichen für die Freiheit und Selbstbestimmtheit von Frauen zu setzen und gegen jede Form von Gewalt an ihnen zu demonstrieren.

Angeprangert werden laut Veranstalter nicht nur schwere Körperverletzung oder Vergewaltigung von Frauen, sondern auch Armut sowie Ausbeutung von Arbeitskraft, Land und Ressourcen.

Deutschlandweit 160 teilnehmende Orte

Die Demonstranten tanzen in pinkfarbenen Outfits etwa zum Lied "Break the chain" ("Sprengt die Ketten") oder nehmen an Protestzügen, spontanen Happenings sowie Tanz- und Kunstaktionen teil. Allein in Deutschland gab es laut "One Billion Rising Deutschland" Aktionen in über 160 Städten, weltweit engagieren sich Menschen in 190 Ländern für die Kampagne.

In Rheinland-Pfalz fanden Aktionen etwa in Landau, Kaiserslautern und Trier statt. In Koblenz hatten Frauenorganisationen zur Tanz-Demo aufgerufen. In Mainz haben unter anderem die evangelische Jugend und das Staatstheater zum Mittanzen eingeladen.

Die Gründerin "One Billion Rising" wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. Die "eine Milliarde" bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben geschlagen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt wird.

Khan: "Persönliche Empörung alleine reicht nicht aus"

Die Grünen-Landesvorsitzende Misbah Khan warb im Vorfeld der Kampagne dafür, sich zu engagieren: "Jedes Jahr zeigen wir über Gewalt an Frauen die gleiche Empörung, aber persönliche Empörung alleine reicht nicht aus. Wir müssen weiter die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und politisch handeln", sagte sie laut Pressemitteilung.

Auch Kirchen wie etwa die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) riefen zur Beteiligung an "One Billion Rising" auf.