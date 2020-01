Rheinreisende, Wanderer und Touristen sollen nach Angaben des Zweckverbandes Oberes Mittelrheintal das Welterbe auf den Spuren des englischen Malers William Turner erkunden. Dazu werden zwischen Koblenz und Bingen an markanten Aussichtspunkten insgesamt 26 Bronzeplatten eingelassen- eine wird kommende Woche auf der Terrasse des Günderodehauses in Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis) eingeweiht.

Diese kreisrunden Bronzeplatten haben eine Betoneinfassung und zeigen Motive von Burgen, Felsen oder Landschaften. Besucher können sich in speziell geformte Fußstapfen reinstellen und so wie William Turner vor 200 Jahren die Aussicht genießen. Per Handy könne ein QR-Code abgescannt werden, der ein Aquarell des Künstlers und Informationen zur Geschichte liefert. Jede Platte koste rund 12.000 Euro, finanziert und konzipiert würden diese vom Innenministerium, dem Zweckverband und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. William Turner fertigte 1817 auf einer Rheinreise einen Rheinlauf an, aus denen später zahlreiche Gemälde entstanden. Diese gelten als wichtigste und populärste Kunstwerke der Rheinromantik.