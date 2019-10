Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Marienberg, Rennerod und Westerburg üben am Abend den Ernstfall. An der Brand- und Katastrophenschutzübung in Oberroßbach im Westerwald beteiligen sich etwa 150 Feuerwehrleute. Ab 18.00 Uhr wird in einem Industriebetrieb ein größerer Brand mit Verletzten simuliert. Die Feuerwehr muss üben, so schnell wie möglich das Feuer zu löschen und die Menschen zu retten.