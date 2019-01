per Mail teilen

Der umstrittene Werbeturm an der A3 bei Oberraden darf weiter leuchten. Das habe das Verwaltungsgericht in Koblenz entschieden, teilte die Kreisverwaltung Neuwied mit. Die Ortsgemeinde Oberraden hatte gegen die Baugenehmigung für die erleuchtete Werbetafel geklagt. Sie sah sich nach eigenen Angaben in ihrer Planungshoheit eingeschränkt. Das Gericht entschied allerdings, dass bei der Genehmigung des Werbe-Turms, keine Rechte der Ortsgemeinde verletzt wurden.