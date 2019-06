Radfahren, skaten, laufen, wo sonst Autos unterwegs sind: Nur 8.000 Menschen haben die Chance bei "Tal total" im Mittelrheintal in diesem Jahr genutzt - was am Wetter gelegen haben dürfte.

Für die 27. Auflage von "Tal total" wurden am Sonntag zwei Bundesstraßen gesperrt. Radler und Skater hatten auf insgesamt 120 Kilometern links und rechts des Rheins freie Fahrt. Acht Stunden freie Fahrt im Mittelrheintal Auf der rheinland-pfälzischen Seite war die B9 von Bingen bis Koblenz für Autos dicht. Am anderen Rheinufer begann die Sperrung der B42 im hessischen Rüdesheim und endete im rheinland-pfälzischen Lahnstein. Die Strecken waren von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr für nicht motorisierte Fahrzeuge freigegeben. In zahlreichen Orten gab es Begleitprogramm mit Musik und Kultur. Der Betrieb war allerdings überall übersichtlich: Die rund 8.000 Teilnehmer, die die Veranstalter der Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley" zählten, bedeuteten einen Tiefpunkt in der Geschichte der Veranstaltung. "Das ist die geringste Zahl, die wir jemals hatten", sagte Claudia Schwarz von der Touristikgemeinschaft. Deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr In 2018 waren noch 30.000 gekommen. Das sei wohl dem Wetter geschuldet, vermutete Schwarz. Im nahen Bad Kreuznach waren am Nachmittag 38,9 Grad gemessen worden. Das Rote Kreuz sei einige Male im Einsatz gewesen, allerdings sei nichts Schlimmeres passiert, so Schwarz weiter. "Tal total" wird bereits seit 1992 organisiert. In früheren Jahren kamen bis zu 150.000 Teilnehmer. Den langjährigen Teilnehmerschwund erklärt die Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley" mit der stark gestiegenen Zahl anderer autofreier Erlebnistage und dem massiven Ausbau des Radwegenetzes, das Radfahrer jeden Tag nutzen können.