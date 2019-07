Am Nürburgring läuft zum 17. Mal das Radspektakel "Rad am Ring". Etwa 9.000 Teilnehmer sind auf der Grand-Prix-Strecke und der Nordschleife mit Fahrrädern unterwegs. In mehreren Disziplinen sind die Teilnehmer am Samstagmittag gestartet. Die Fahrer des längsten Wettkampfs, des 24-Stunden-Rennens, werden am Sonntagmittag im Ziel erwartet.