Bei einem Verkehrsunfall auf der B414 in der Nähe von Norken im Westerwald sind nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein mit drei Personen besetzter Wagen auf die Bundesstraße in Richtung Kirburg abgebogen. Die 18 Jahre alte Fahrerin sei dabei direkt auf die Fahrbahn gefahren, ohne den Einfädelungsstreifen zu nutzen, teilte die Polizei mit. Ein anderer Wagen sei auf ihr Auto aufgefahren. Die drei Insassen des Kleinwagens wurden ebenso wie der Fahrer des zweiten Autos in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war knapp vier Stunden lang voll gesperrt.