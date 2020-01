Auf der Landstraße 258 sind am Montagabend zwischen Anhausen und Neuwied zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben überholte ein 18-jähriger Mann trotz Überholverbots in einer scharfen Linkskurve und prallte dabei frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Ein weiterer Autofahrer bemerkte den Unfall zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Alle drei Fahrer wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro. Die L258 war kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.