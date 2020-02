Im Norden des Landes ist gestern am Veilchendienstag der Straßenkarneval zu Ende gegangen. Zehntausende Zuschauer waren bei den Umzügen in Niederlahnstein und Sinzig, in Montabaur und in Neuwied-Heimbach-Weis dabei. Danach feierten die Karnevalisten in der Region gestern Abend friedlich weiter. „Wir mussten hatten kaum Einsätze“, hieß es heute Morgen von der Polizei in Montabaur, in Lahnstein und in Sinzig. Auch beim größten Veilchendienstagsumzug in der Region im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis zieht die Polizei eine positive Bilanz – zwar habe man immer wieder mal Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen schlichten müssen. Doch gravierende Vorfälle habe es nicht gegeben. In Sinzig legte die Polizei zudem viel Wert auf den Jugendschutz: Die Beamten kontrollierten mehr als 20 Jugendliche - und fanden bei fast allen Zigaretten, Alkohol und Böller, die sie ihnen abnahmen.