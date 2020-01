per Mail teilen

Der Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt ist durch einen technischen Defekt in der Stromverteilung verursacht worden. Das hat die Polizei Neuwied mitgeteilt. Bei dem Feuer gestern Vormittag wurde die komplette Dachgeschosswohnung zerstört, alle anderen Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.