An der Anschlussstelle Neuwied/Altenkirchen ist die Zufahrt zur Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt von heute Abend 20:00 Uhr an bis morgen früh um 5:00 Uhr gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Die Zufahrt wird auch am Dienstag Abend bis Mittwoch Morgen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.