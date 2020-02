per Mail teilen

Nach einem schweren Autounfall auf der B256 nahe Neuwied am späten Freitagabend ist ein Mann gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Wagen in den Unfall an der Anschlussstelle Yachthafen verwickelt.

Dauer 0:28 min Ein Toter bei Unfall auf B256 Nach einem schweren Autounfall auf der B256 nahe Neuwied am späten Freitagabend ist ein Mann gestorben.

Ein Autofahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sei später in einem Neuwieder Krankenhaus verstorben, so die Polizei. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, die Unfallursache zu klären.