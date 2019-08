per Mail teilen

Das Internet-Versandhaus Amazon will in Neuwied ein neues Logistikzentrum eröffnen. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen dort rund 120 Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen habe bereits Stellenanzeigen im Internet geschaltet. Das neue Verteilerzentrum soll in das ehemalige Lidl-Zentrallager im Neuwieder Gewerbegebiet Friedrichshof ziehen. Von dort sollen Pakete gepackt und ausgeliefert werden. Der Umbau des Lagers habe bereits begonnen.