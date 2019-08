per Mail teilen

Die AfD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat hat keinen Anspruch darauf, an einer Reise nach China teilzunehmen. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies eine Klage der Partei ab. Der Stadtrat in Neuwied hatte entschieden, dass zwei CDU-Ratsmitglieder, sowie jeweils ein Mitglied der SPD- und Grünen-Fraktion in die chinesische Partnerstadt fliegen. Die AfD war nicht berücksichtigt worden.

Die Richter entschieden, für die Repräsentation einer Stadt sei lediglich der Oberbürgermeister zuständig. Über die Begleitung durch Ratsmitglieder bei Besuchen im Rahmen einer Städtepartnerschaft könne der Stadtrat entscheiden.