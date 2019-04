per Mail teilen

Autopendler im Koblenzer Stadtgebiet brauchen ab heute starke Nerven. Erstmals gelten nämlich im Berufsverkehr Einschränkungen auf allen drei Rheinbrücken.

Seit dem Wochenende ist auf der Pfaffendorfer Brücke der Verkehr für jede Fahrtrichtung nur noch einspurig befahrbar. Außerdem gilt ein Lkw-Fahrverbot und ein neues Tempolimit von 30.

Diese Maßnahmen sind nötig, weil die Brücke maroder ist als ursprünglich angenommen. Ein Gutachten hatte ergeben, dass der Verkehr reduziert werden muss, wenn die Brücke noch bis zu ihrem Neubau halten soll.

Angespannte Verkehrssituation in Koblenz: Weil im Stadtgebiet drei Brücken zeitgleich saniert werden, geht es für zehntausende Pendler täglich kaum vorwärts.

Weil gleichzeitig auch auf der Südbrücke und auf der Bendorfer Autobahnbrücke gebaut wird, müssen sich Autofahrer in den nächsten Wochen und Monaten auf massive Behinderungen - vor allem im Berufsverkehr - einstellen. Alternativen wie Seilbahn oder Fähre werden zur Zeit zwar von der Stadt diskutiert, aber schnelle Lösungen sind aktuell nicht absehbar.

Die Pfaffendorfer Brücke weist viele Schäden auf. SWR

Auch in dieser Woche soll es wieder eine Komplettsperrung der Pfaffendorfer Brücke in der Nacht von Freitag auf Samstag geben. Dann werden laut Stadtverwaltung die Warnbarken gegen Stahlschutzwände ausgetauscht.

Neue Pfaffendorfer Brücke bis 2023?

In vier Jahren soll eine neue Brücke fertig sein. Wann die Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Auch die Kosten seien noch unklar, heißt es von der Stadt. Die Pfaffendorfer Brücke ist eine der am stärksten befahrenen Brücken in Koblenz. Durch die Arbeiten wird es daher erhebliche Verkehrsbehinderungen geben.

Etwa 40.000 Fahrzeuge und mehr als 800 Linienbusse fahren nach Angaben der Stadt täglich über die Pfaffendorfer Brücke. Zusätzlich sei auch die Belastungen durch immer größere Lkw auf den Straßen gewachsen. Das habe in den letzten Jahrzehnten Spuren hinterlassen. Ein Neubau sei deshalb unumgänglich.

Die neue Brücke soll als Stahlverbundbrücke errichtet werden, mit zwei im Wasser stehenden Brückenpfeilern. Diese stehen mit 160 Metern Abstand weiter auseinander als die alten. So wird die Fahrrinne für die Güter- und Touristenschiffe auf dem Rhein breiter. Der Neubau der Brücke ist nach Einschätzung der Experten notwendig, weil das Bauwerk marode ist und eine Sanierung zu viel kosten würde.

Demonstrationen für getrennten Radweg

Seit Bekanntwerden der Planungen für die neue Brücke hatten viele Bürger einen getrennten Radweg gefordert. Unter anderem veranstalteten sie im Juni 2018 eine Fahrrad-Demo über die Brücke, an der etwa 100 Menschen teilnahmen. Die Organisatoren argumentierten, die Stadt plane zu kurzsichtig.

Die neuen Brückenpfeiler sollen künftig weiter auseinander stehen. SWR

Im Haupt-und Finanzausschuss hatte Baudezernent Bert Flöck (CDU) im September erklärt, dass noch einmal geprüft werden solle, ob ein getrennter Geh-und Radweg auf der Brücke machbar sei. Der Grund: Eine Verkehrszählung im August habe ergeben, dass die Anzahl der Radfahrer auf der Brücke im Vergleich zum Zeitpunkt der Planung deutlich gestiegen sei - vor allem in den Morgenstunden und am Nachmittag.

Brücke wird nun breiter

Zuletzt beschloss der Ausschuss, dass die Brücke nun tatsächlich doch für beide Fahrtrichtungen einen eigenen Radweg bekommen soll. Der Brücken-Neubau soll deshalb nun knapp zwei Meter breiter werden als ursprünglich geplant und etwa zweieinhalb Millionen Euro teurer. Der Stadtrat muss dem noch zustimmen.