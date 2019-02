per Mail teilen

In Nauort im Westerwaldkreis ist am Samstag eine 91-Jährige bei einer Verpuffung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau versucht, ein Feuerzeug mit Benzin zu befüllen. Sie erlitt schwere Verbrennungen im Rückenbereich und musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.