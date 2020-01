Am ersten Samstag im neuen Jahr wird traditionell wieder in Nauroth im Westerwald wieder der "Hondach" gefeiert. Junge Männer aus Nauroth ziehen singend und kostümiert durch den Ort, sammeln Eier und Spenden und überbringen Neujahrswünsche. Der Naurother "Hondach" ist längst auch außerhalb von Nauroth bekannt, viele Besucher schauen sich das wilde Spektakel an. Seinen Ursprung hat die jahrhundertealte Tradition im sogenannten "Hundertschaftstag", dem Tag der Musterung zum Militär – in Mundart der "Hondach". Die Tradition des "Hondachs" geht auf die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zurück. Warum und seit wann dieser Brauch in Nauroth gepflegt wird, ist nicht bekannt. Gegen 9.00 Uhr treffen sich die Naurother "Hondach-Jungen" und bereiten sich auf den Zug durch das Dorf vor. Am Abend wird dann im Bürgerhaus gefeiert, mit den Naurothern und auch Gästen von außerhalb.