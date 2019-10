per Mail teilen

Die frühere Partei- und Fraktionschefin der SPD, Andrea Nahles, zieht sich jetzt ganz aus dem Berliner Politikbetrieb zurück. Sie legt wie angekündigt nun auch ihr Bundestagsmandat nieder.

Zum 1. November werde Nahles den Bundestag verlassen, bestätigte die SPD-Fraktion. Am Montag informierte sie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) per notarieller Urkunde. Nahles sitzt bisher für den Wahlkreis Ahrweiler im Bundestag. Bereits vor zwei Monaten hatte sie ihren Rückzug aus dem Bundestag angekündigt. Ihr Mandat übernehmen könnte Joe Weingarten, Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Allerdings ist er in der Partei umstritten.

Berufliche Neuorientierung

Die 49-jährige Nahles will sich beruflich neu orientieren. Sie lebt in der Eifel und ist Mutter einer Tochter. Nahles war mit einer Unterbrechung seit 1998 im Bundestag. Seit der Bundestagswahl 2017 führte sie fast zwei Jahre die Fraktion. Außerdem war sie von 2013 bis 2017 Arbeitsministerin und von April 2018 bis Juni 2019 Parteivorsitzende. Nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl war Nahles stark unter Druck geraten - und hatte schließlich alle Spitzenämter niedergelegt.

Das Verfahren zur Suche nach den Nachfolgern für Nahles geht jetzt auf die Zielgerade. Nach 23 Regionalkonferenzen haben die etwa 430.000 Mitglieder - davon etwa 34.000 aus Rheinland-Pfalz - bis zum 25. Oktober Zeit, das neue Führungsduo zu wählen. Einen Tag später wird das Ergebnis bekanntgegeben. Bekommt kein Kandidaten-Paar die absolute Mehrheit, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Paaren geben. Gewählt wird die neue Spitze auf einem Parteitag im Dezember.

Nach Nahles' Rücktritt wurde die SPD kommissarisch zunächst von den stellvertretenden Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel geführt. Seit Anfang Oktober führt Dreyer die Partei allein.