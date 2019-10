Die Firma Biovegan aus Bonefeld im Kreis Neuwied handelt mit Backzutaten und Backmischungen, Soßen und Desserts. Jetzt hat sie die erste kompostierbare Verpackung für Backpulver entwickelt.

Sie knistert wie eine Zellophantüte und fühlt sich auch genau so an. Allerdings ist die durchsichtige Folie, in der die einzelnen Backpulvertütchen der Bonefelder Firma verpackt sind, nicht aus Kunststoff sondern aus Zellulose - also aus Holz- und Pflanzenfasern. Somit kann sie auf den Kompost oder in die braune Tonne entsorgt werden.

Biovegan handelt unter anderem mit Backzutaten und Backmischungen. SWR

Wie genau diese Bioverpackung hergestellt wird, das ist das Betriebsgeheimnis des Herstellers. Matthias Gärtner von Biovegan musste lange suchen, bis er einen geeigneten Produzenten gefunden hatte. Die meisten hätten gesagt, es sei zu teuer und die Mengen zu klein, sagt er. Schließlich fand er einen Folienhersteller aus Skandinavien. Gemeinsam hätten die beiden Firmen daraufhin das Produkt entwickelt.

Dreimal so teuer wie normale Verpackung

Auch die einzelnen Backpulvertütchen sind nicht mehr mit Kunststoff beschichtet, wie das bisher der Fall war. Auch sie sind kompostierbar. Ein Tropfen auf den heißen Stein könnte man denken bei so einem kleinen Artikel. Aber Biovegan verkauft sein Backpulver 40 Millionen Mal im Jahr. Da kommt einiges an Abfall zusammen - und auch an Kosten. Denn die umweltfreundliche Verpackung hat ihren Preis: Eine Tüte koste das Dreifache von der normalen Verpackung, sagt Matthias Gärtner.

In Zukunft soll es für alle Produkte kompostierbare Verpackungen geben. SWR

Ziel: kompostierbare Verpackung für alle Produkte

Das heißt, auch für die Kunden der Bonefelder Firma wird das Backpulver jetzt teurer. Matthias Gärtner ist aber sicher, dass er deshalb nicht auf seiner Ware sitzen bleibt. Nach und nach sollen alle 120 Produkte der Firma so verpackt werden. Dafür ist aber noch mehr Entwicklungsarbeit notwendig. Denn Produkte, die beim Kontakt mit Sauerstoff verderben, müssen wieder anders verpackt werden als das Backpulver, dem das nichts ausmacht.