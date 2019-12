per Mail teilen

Das Amtsgericht Sinzig hat eine Kita-Leiterin zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Vorausgegangen war der Tod eines Kindergartenkindes in Bad Breisig.

Dauer 1:57 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Kita-Leiterin zu Bewährungsstrafe verurteilt Das Amtsgericht Sinzig hat die Leiterin einer Kindertagesstätte in Bad Breisig zu 3 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Nach Überzeugung der Richter verursachte sie fahrlässig den Tod eines Kindergartenkindes. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Leiterin aus Fahrlässigkeit für den Tod eines dreijährigen Jungen verantwortlich ist. Er hatte im Mai 2017 unbemerkt den Turnraum der Kita "Regenbogen" verlassen und war in einen Gartenteich auf einem privaten Nachbargrundstück gefallen. Das Kind wurde nach wenigen Minuten ohne Bewusstsein gefunden und wiederbelebt, starb später aber im Krankenhaus.

Brandschutztüren hätten umgebaut werden müssen

Die Richter urteilten, die Frau hätte den Kita-Träger und die zuständigen Bau- und Brandschutzaufsichten dazu bringen müssen, die Brandschutztüren so umzubauen, dass diese zwar unverschlossen bleiben aber nicht einfach unbemerkt von Kindern hätten geöffnet werden können.

Kein Berufsverbot für Kita-Leiterin

Der Prozess vor dem Amtsgericht Sinzig begann am 7. November. Etliche Zeugen wurden gehört. Das Gericht nahm den Kindergarten in Bad Breisig bei einer Ortsbegehung in Augenschein. Die Kindergartenchefin schilderte den Todesfall aus ihrer Sicht. Mit ihrer dreimonatigen Bewährungsstrafe gilt sie gerade noch als nicht vorbestraft. Laut Gerichtsdirektor Michael Mayer gibt es auch kein Berufsverbot.

Eltern des Opfers als Nebenkläger

Die Eltern des Opfers nahmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Sie hatten über ihre Anwälte einen Schuldspruch mit einer Strafe im Ermessen des Gerichts verlangt. Die Verteidigung hatte einen Freispruch und die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 2.400 Euro gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.