Mit der Punkband Die Ärzte geht das Musikfestival "Rock am Ring" heute in die zweite Runde. Außerdem will eine legendäre US-Metal-Formation ihren Abschied feiern.

Die im Jahr 1981 gegründete Thrash-Metal-Band Slayer befindet sich derzeit auf Abschiedstournee und wird ihr letztes Konzert am Ring spielen. Zeitgleich mit Slayer stehen am späten Abend die Ärzte auf der Bühne. Die Berliner Kombo aus Bela B., Farin Urlaub und Rod Gonzales gibt sich als Headliner die Ehre. Punk, Rave und Folkrock Außerdem wollen heute die Punkband Feine Sahne Fischfilet, die südafrikanische Rap-Rave-Formation Die Antwoord und die Folkrocker Dropkick Murphys den Musikfans einheizen. Am Freitag traten unter anderen die Alternative-Rocker The Smashing Pumpkins und die kalifornische Band Tool auf. Frontman Billy Corgan trat mit seinen Smashing Punmpkins am Freitag auf. dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa Sonne-Wolken-Mix am Samstag Mehr als 80.000 vorwiegend junge Fans sind zu der Rennstrecke in der Eifel geströmt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für den Samstag ein Wechselspiel von Sonnenschein und Quellwolken an - ohne Regen, aber mit teils starkem Wind und nicht sehr hohen Temperaturen. Insgesamt 75 Bands am Start Die meisten Besucher bei "Rock am Ring" zelten neben dem Festivalgelände. Rund 75 Bands haben sich hier für das Pfingstwochenende angekündigt. Laut den Veranstaltern sind insgesamt rund 2.000 Ordner, Polizisten und Sanitäter im Einsatz. In der Regel treten die Musiker im Wechsel mit dem gleichzeitigen Zwillingsfestival "Rock im Park" in Nürnberg auf.