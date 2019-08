Der Kühlturm des alten Atomkraftwerkes in Mülheim-Kärlich soll nach Angaben von RWE am Freitag nächster Woche kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Mehr als 100 Anwohner und Interessierte kamen zu einem Info-Abend zusammen.

Noch ragt der alte Kühlturm des AKW rund 80 Meter in die Höhe. Am 9. August soll er dann kontrolliert in sich zusammensacken. Dazu wurden bereits große, teils 30 Meter lange Schlitze in die Kühlturmmauern geschnitten. So soll die Konstruktion gezielt destabilisiert werden.

Rund 100 Anwohner und Interessierte informierten sich über den Ablauf des AKW-Abrisses. SWR

Ab Freitagmittag sollen tragende Stützen am Boden des Turms entfernt werden. Noch am selben Tag soll der Turm dann in sich zusammenfallen.

Kühlturm-Abriss: Technischer Ablauf

Der Bereich um das ehemalige AKW werde auf mehrere hundert Meter gesperrt. RWE teilte mit, dass auch die Rheinuferstraße während der Abrissarbeiten gesperrt werde. Der Bahnverkehr sowie die Bundesstraße B9 würden von den Abrissarbeiten nicht betroffen sein.

Sicherheitskonzept für AKW-Abriss

Nach dem Turmabriss ist noch nicht Schluss in Mülheim-Kärlich. Der gesamte AKW-Abriss dauert voraussichtlich noch ein Jahrzehnt. Der Reaktor war nur 13 Monate in Betrieb. 1988 ging er nach einer Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom Netz. Bei den Planungen war die Erdbebengefahr nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der Rückbau läuft schon seit 14 Jahren.